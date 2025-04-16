Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sağ bek mevkisinde kimin görev alacağı merakla bekleniyordu. Okan Buruk'un, Reeder Samsunspor karşısında etkili bir performans sergileyen Roland Sallai'nin yerine sahaya süreceği isim netleşti. Detaylar haberimizde... (GS spor haberleri)

Zirve yarışında kritik maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda sağ bek bölgesine kimin görev alacağı merak konusu oldu.