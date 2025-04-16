GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Sallai'nin yokluğunda...
Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sağ bek mevkisinde kimin görev alacağı merakla bekleniyordu. Okan Buruk'un, Reeder Samsunspor karşısında etkili bir performans sergileyen Roland Sallai'nin yerine sahaya süreceği isim netleşti. Detaylar haberimizde... (GS spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 16.04.2025- 11:39