Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

"RİVA'DAKİ İNŞAAT FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI"

"Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti. Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."

"GALATASARAY ADASI'NI İŞLETMEYE AÇTIK"

"Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."

AMATÖR BRANŞLAR HAKKINDA

"Salı akşamı aldığımız galibiyetle birlikte erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 gibi net bir skorla kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Yine net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracağından son derece eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Hafta sonu tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak."

"HER SENE ÜSTÜNE KOYARAK GİDİYORUZ"

"Söz verdiğimiz üzere her sene üstüne koya koya gidiyoruz. En önemlisi, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak gidiyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en üstünde yer alacaktır."

"GALATASARAY'IN ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILLARINI BUGÜNDEN HAZIRLAMALIYIZ"

"Tesisleşme olmazsa olmazımız bizim. Bir spor kulübüysek, bunun gereğini yapıp Türk insanını, Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, herkesin sevineceği başarılara adım atmak istiyorsak tesisleri yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük bir çaba sarf ediyoruz. Futbol tesislerimiz, modern şekliyle... Görmenizi istiyorum. Bir olursak neler yapabileceğimizin bir göstergesi orada duruyor. Hakikaten bize çok yakıştı. Öyle düşünüyorum. Sıra geldi salon sporlarına... Salon sporları için, altyapı için salon aramaktan, yüzmeyi judoyu nerede yapalım düşüncesinden sıyrılmamız lazım. Hep beraber Galatasaray'a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri destekleyerek tesisleşmeyi tamamlamaktır. Bunun için elimizde un var şeker var, helvayı yapmamız lazım. Galatasaray'ın önümüzdeki yüzyıllarını bugünden hazırlamalıyız."

"YARATILMAK İSTENEN GERGİN ORTAMA RAĞMEN..."

"Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız. Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Yaratılmak istenen gergin ortamlara rağmen sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyoruz. Galatasaray, bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp olmamıştır, hiçbir zaman olmamıştır. Sonuna kadar hak ettiği, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı tarafsız her futbolseverin takdirini kazanmıştır. Galatasaray'ın başarıları Türk insanına mutluluk, huzur, umut verir."

"GALATASARAY AVRUPA'DA BAŞARIYA YÜRÜDÜĞÜ ZAMAN 85 MİLYON TÜRK ARKASINDADIR"

"Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışından temsil ettiği her an, bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının onun arkasında olduğunu hep gördük. 85 milyonun desteğine mazhar olmuş kulübümüzün tavrı, duruşu olduğu için 85 milyon arkasındadır. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası, bunun en büyük göstergesidir. Hangi takımın taraftarı olsun olmasın, o günkü sevinci bir hatırlayalım. Ülkemizin mutluluğunu, ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hafızalarımızda bir tazeleyelim."

"GALATASARAY SPOR KULÜBÜ, SPORTİF AŞ'YE 5 MİLYAR CİVARINDA BORÇLU"

"Ortada bir vaka var. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ'ye 5 milyar civarında borçlu. Bu bizim borcumuz. Bu borcun nereden geldiğini, bu seviyeye çıktığını analiz edebiliriz. Buraya çıkan konuşmacılar, sanki bu borçtan ve borcun oluşundan hiç haberleri yokmuş, hiç dahilleri yokmuş gibi '5 milyar borcumuz var, nasıl ödeyeceğiz, nereden geldi' gibi konuşuyorlar, ki bunlar zamanında yöneticilik yapmış arkadaşlar. Bunun nereden kaynaklandığını dört dörtlük bilen arkadaşlar. Burada pesimist bir tablo çiziyor arkadaşlar, hiç öyle değil. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak hak etmiyoruz. Herkesin imrendiği bir kulüp haline gelmişiz. A'dan Z'ye herkes... Salı günü yine Galatasaray için bir kamu kurumunu ziyaret ettim. Onlarla bazı problemlerimiz hakkında konuştum. Beni tebrik etti. 'Tüm kulüpleri inceliyoruz, en muteber kulüp Galatasaray Spor Kulübü' dedi. Biz bu haldeyken, kamuya açık yayında niye yapıyor yani, niye yapıyoruz? Bir amaç uğruna yapılırsa kabul. Galatasaray Spor Kulübü'nün, Galatasaray Sportif AŞ'ye olan borcundan nasıl kurtulacağı bir projemiz, geçen Divan'da açıkladım. Bu geliştirdiğimiz projeler, bu borcunun üstesinden gelecek projeler. Riva'yı, Florya'yı satacağız, buradan alacağımız parayı ödeyeceğiz gibi bir dünya yok."

"BURADAN KONUŞAN ARKADAŞLAR NE YAPTIĞIMIZI GÖRÜYOR"

"Bu yakıştırmayı ancak didikleyip didikleyip tenkit edecek husus bulamadığınız zaman hayaller üretmek zorunda kalırsınız. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak yaptığımız Kemerburgaz'daki birinci fazı, uzun süreliğine Galatasaray Sportif AŞ'ye kiraladık. Şimdi aynı şekilde bizim bu projemiz devam ediyor, altyapı tesislerine gidiyoruz. Bu yaptığımız Galatasaray'ın mülkiyetinde olan Kemerburgaz'daki faaliyetlerimiz, aslında büyük hissedarı olduğumuz Galatasaray Sportif AŞ'nin yaptığı olaylar için kullanılan mekanlar. Altyapı tesisini de uzun vadeli kiralama suretiyle, Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye olan borcunun büyük bir kısmını ödemiş olacağız. Daha bunun gibi projeler üretmemiz lazım. Statik durursak hiçbir şey yapmazsak akşama kadar ağlarız. Ben ve arkadaşlarım sizin kadar endişe duyuyoruz. Böyle bir borç olmaması lazım. Burada konuşan arkadaşların, bu işi nasıl olduğunu en iyi bilen arkadaşlar olması lazım. Bu borç, bu yönetime fatura edilecek bir borç değil. Geçmişten beri gelen, biriken bir borç. Mete Başol kardeşim bunu net açıkladı, 'Galatasaray Spor Kulübü derneği bünyesinde amatör spor faaliyetleri götürüyoruz, buradan para kazanmak mümkün değil' dedi, doğru. Amatör sporlarda faaliyetlerimize ara mı verelim? Hayır! Benim ve arkadaşlarımın bir iddiası var, biz üstüne koya koya geliyoruz. Görmek isteyen bunu görebilir. Bu net, sarih ve böyle bir durumdur. Rakamsal boyutuyla açıklama yapmak istemiyorum, sakıncası var. Genel kurulda daha detaylı konuşacağım. Buradan konuşan arkadaşlar, ne yaptığımızı ve ettiğimizi görüyorlar. Görüyorlar! Almış oldukları eğitim, bu konuda son derece yeterli. Lütfen, almış olduğunuz eğitim çerçevesinde bakın. Özellikle herkesin gıpta ile baktığı kulübümüze bu kabil tabloları yakıştırmayın. Elbette ki tenkit edilecek hususlarımız vardır. Bunları deforme ederek anlatmak doğru değil. 'Mayıstan sonra kimsenin fikri yokmuş' deniyor, ben neler anlatıyor. Orta vadedeki projelerimiz hakkında neler söylüyorum. Duymadınız mı, ben mi eksik anlattım!"