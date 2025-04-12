Hakem Ozan Ergün'ün ilk yarıda Eren Elmalı'ya gösterdiği bir sarı kart vardı ki, inanılır gibi değil. Eren, rakibine dokunmadı bile. Bu nasıl bir sarı kart! Bu arada Eren Elmalı da müthiş oynuyor. Çok formda. Galatasaray'ın süper golcüsü Osimhen dün yine çok büyük oynadı. Sadece gol atmakla kalmadı, topun olduğu her yere adeta kendini ışınladı. Rakip savunmayı dağıttı, ikili mücadeleleri hep kazandı. Takımını atağa kaldırdı. Servis yaptı. Gözlerimizin pasını sildi Osimhen! Ligde 21. golünü attı. Sakatlık sonrasında yavaş yavaş ritmini bulan Yunus Akgün de Samsun'da harika bir vuruşla gol perdesini açtı. 1 gol, 1 de asistle galibiyetin mimarı oldu Yunus...

