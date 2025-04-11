Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0'la geçerek zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray'da 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Yunus Akgün, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan milli futbolcu, "Samsunspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk ama bugün mükemmel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Final maçları. Mayıs zamanları, bizim zamanlarımız yaklaşıyor. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.