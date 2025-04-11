Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında oynanacak Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2025- 12:08
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında oynanacak Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi ise belli oldu.
Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.
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