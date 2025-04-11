Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında oynanacak Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında oynanacak Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi ise belli oldu.

Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.