GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom İngiliz yıldızın peşine düştü! Okan Buruk'a transfer jesti

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından keyifler yerine geldi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Galatasaray'da bir diğer konu ise gelecek sezon için yapılacak takviyeler. Süper Lig'de BAY geçecek olan sarı kırmızılıarda Okan Buruk ekibiyle birlikte bu noktada çalışmalarınız hızlandıracak. İşte listedeki sürpriz isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2025- 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025- 10:03