Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi
Maçın ardından sarı kırmızılılardan ezeli rakibine yönelik çarpıcı bir paylaşım geldi.
Galatasaray, sarı lacivert ipleri olan Pinokyo videosu paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! 🤫😉 #FBvGS pic.twitter.com/l3GbQlrvM1— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
GALATASARAY'DAN DELİRTİR PAYLAŞIMI
Galatasaray delirtir. pic.twitter.com/8EzHuxgq4e— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025