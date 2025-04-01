TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isim sezon sonunda yolcu! İşte yeni adresi

Galatasaray'da gelecek sezonun planlamaları başladı. Sarı-kırmızılı ekipte takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Cimbom'da son olarak flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Aslan'da o isimle sezon sonunda yolların ayrılacağı ve Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin takımına transfer olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2025- 10:11