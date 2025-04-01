Beşiktaş derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen Morata'yı oyundan çıkarmayan Okan Buruk, bu tercihi nedeniyle eleştirildi. On numara rolünde aksayan İspanyol forvet, 90 dakika boyunca sahadaki en etkisiz isimdi. Beşiktaş yenilgisinin analizini yapan Buruk, Fenerbahçe planında Morata'yı ilk 11'de düşünmüyor. Kupadaki derbide tek forvet olarak Osimhen görev yapacak. Nijeryalı yıldızı sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta olduğu gibi Dries Mertens tamamlayacak.

HÜCUMDA PLANLAR BU KEZ FARKLI

Sabah'ın haberine göre, Morata'yı kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, hücum hattını birlikte oynama alışkanlığı olan Barış Alper, Yunus, Mertens ve Osimhen'den kuracak. 51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe derbisine yönelik taktik çalışmalarda as kadroyu Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus ve Osimhen şeklinde oluşturdu.

KAAN SAĞ BEKE LEMINA ORTAYA

Beşiktaş maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan isimlerden olan Gabriel Sara, F.Bahçe maçında kulübede kalacak. Brezilyalı oyuncunun yerine Lemina'yı ilk 11'e koyarak daha sert bir orta saha kurgusu yaratmak isteyen teknik ekip, savunmada ise sağ bekte Frankowski yerine Kaan Ayhan'ı sahaya sürecek.