Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe karşılaşması öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fenerbahçe derbisinin favorisi Galatasaray'dır. Oyuncularımız hırslı. Bu maçın önemini biliyorlar. Her iki kupa için terimizi son saniyeye kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz."

"Galatasaray güçlü bir takım. İyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Deplasmana gelecek taraftarımızın da desteğiyle kupayı da kazanan taraf olmak istiyoruz. 1 ay önceki RAMS Park'taki derbi öncesini hatırlayın. O maç öncesinde tüm Türkiye'de algı operasyonu yapılıyordu. Yabancı hakem için özellikle rakibimizin Asbaşkanı Acun Ilıcalı çağrılar yapıyordu sürekli. Bugün baktığımızda o maçla bu maç 2 alakasız maçmış gibi hava yaratılıyor."

"Rakip takımın Galatasaraylı algısı yaptığı biri Cihan Aydın. Bir kız çocuğu üzerinden bu algı yapıldı. Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş, Hatay ve Kasımpaşa'da 2 kere berabere kaldığımız bir hakem. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bu bir tesadüf mü yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"O gün Galatasaray'ın bir iç saha avantajı vardı. Oluşturacakları baskıyla, atmosferle ortadan kaldırmaya yönelikti. Aynı atmosferin orada yaratılmaması için en büyük çağrıları olmadı. Ben duymadım."

"O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı."

"Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için baskının, hakem üzerine yönelik söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cihan Aydın genç bir hakem, baskıları kaldırabileceği konusunda soru işaretlerimiz var."