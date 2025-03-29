Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Lucas Torreira açıklamalarda bulundu. İşte Torreira'nın sözleri...

"KAZANMAYA ALIŞKINIZ"

"Açıkçası kazanmaya alışkın bir takımız biz. Her oyuncunun bu formayı giydiği zaman kesinlikle kazanmaya odaklanması gerekiyor. Zor bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Erkenden 10 kişi kaldık. Bu bizim işimizi biraz zorlaştırdı. Taraftarımızı mutlu edemedik. Sakin olmalıyız ve hatalarımızdan ders çıkararak bir sonraki maçlarımıza bakmalıyız."

"ŞAMPİYONLUK BİZİM ELİMİZDE"

"Milli arayı bahane olarak göstermek mantıklı değil. Bu mağlubiyet onunla bağlantılı değil. Milli oyunculardan bazıları geç dönüyor, daha az çalışıyor ama bu bahane değil. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Şampiyonluğun bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Her maçımızı kazanırsak şampiyon olacağız. Taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz."

"KENDİMİ BU KULÜBE ADADIM"

"Bu çok çalışmanın, disiplinin, fedakarlığın getirdiği bir şey. Özel hayatımdansa kendimi bu kulübe adadım. Bazı insanlar bunu kullanmaya çalışıyor. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum ve bu formayı giydiğim son maça kadar gurur duymaya devam edeceğim. Ben her zaman Galatasaray için oynuyorum, Torreira için değil."