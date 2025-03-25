TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için Premier Lig ekibi devrede! Gelecek sezon...

Galatasaray sezon sonunda hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapatmak için çalışmalarını sürdürürken öte yandan gelecek sezonun planlamasına da başladı. Sarı-kırmızılılarda takımdaki mevcut oyuncuların da geleceği merak ediliyor. Bu doğrultuda son olarak Cimbom'un yıldız futbolcularından o isme İngiltere Premier Lig'den bir takımın talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2025- 10:21