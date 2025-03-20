Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yeni sezon çalımı! Bu transfer çok konuşulur

Trendyol Süper Lig'de büyük bir şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldiği öğrenildi. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda kadrosuna katmak istediği o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2025- 11:54