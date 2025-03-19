Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! Transferde yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de an itibariyle lider konumda olan ve sezon sonunda şampiyon olarak üst üste 3. kez zafere ulaşıp 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için de transfer planlamalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı senaryo için transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Cimbom'un son olarak gelecek sezon için flaş bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2025- 09:21