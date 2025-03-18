Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın düzenlediği geleneksel iftar yemeği organizasyonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in o sözleri...

"ALGI YARATMA PEŞİNDELER"

"25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Hatırlatmak istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolundan döndüremeyecekler. 2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız demiştim' O yolda yürüyoruz."