Hayatta her zaman iyiler ve iyi düşünenler kazanır. Nitekim ilk yarıda hat-trick yapabilirdi. Fakat arkadaşı gol atsın diye penaltı atışını ona bıraktı. İkinci yarı geç de olsa hattrick yapmış oldu. Yıldız oyuncuya bu davranışı çok ama çok yakıştı.

Tartışmasız Osimhen ve Sanchez bu ligin çok ama çok üstündeler ve de sanırım bu konu tartışmaya kapalı.

Galatasaray en yakın takipçisi iki maçı eksik olsa da Fenerbahçe'ye 10 puan fark yapmış durumda ezeli rakibine bu galibiyetle şimdi siz düşünün mesajı vermiş oldu.