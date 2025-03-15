Spor yazarları Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Antalyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Üç gol atan, gol krallığında zirveye yerleşen Osimhen'in kazanılan penaltıda topu Morata'ya vermesi, alkışlanacak bir hareketti. Osimhen bu tavrı ile ne kadar alçakgönüllü ve mütevazı olduğunu bir kez daha gösterdi.
G.Saray'da kiralık oynamasına rağmen 40 yıllık G.Saraylı gibi mücadele eden, sahada basmadık yer bırakmayan, hücum dışında savunmaya da yardım eden Osimhen'i tüm takımın çok sevdiği o kadar belli ki; her gol sonrası futbolcuların hepsi onu kucaklamaya koştu. Alanya'da ikinci yarı asıl görevine dönen Sara nihayet, toparlanmaya ve eski gücüne dönmeye başladı. Maç boyu G.Saray'ı bir maestro gibi yönetti, hücuma çıkarken pas dağıtımında ön plandaydı. Sara'nın kendini bulması, Torreira'nın da iyi oynamasını sağladı.
Özel hayatı ile sosyal medyada eleştirilen Barış Alper, G.Saray'ın cengaveri olduğunu futboluyla kanıtladı. Barış, bazı final paslarında topun şiddetini ayarlayabilseydi skor daha da farklı olurdu. Ama Barış'ın, Osimhen'in ikinci golüne yaptığı asist öncesi rakipten sıyrılıp topu önüne alışı ve ardından da pası mükemmeldi.
Alanya'da tek başına savunmayı ayakta tutan Sanchez, Antalya karşısında da G.Saray'ın savunmadaki aklıydı. Abdülkerim ile yeniden uyumu yakalayan Kolombiyalı stoper, hep doğru pozisyon alırken, isabetli paslar vermeye özen gösterdi ve özellikle bir hücuma çıkarken rakiplerini ipe un serer gibi geçmesi taraftardan alkış aldı. G.Saray, farklı galibiyetle psikolojik olarak güçlendi, taraftarına zirve yarışında güven verdi ve taraftarını da yeniden sahanın içine çekti. Kasımpaşa maçında penaltıya neden olan Cuesta'yı Okan Buruk yıpranmaması adına kadroya almayarak doğru yaptı…
REHA KAPSAL – DÜŞÜNÜN!
Galatasaray iç saha başlangıcı istekli ama bunu pozisyon zenginliğine ve üretkenliğe çevirmekte sıkıntı çekiyordu. Son haftalarda olduğu gibi bu maçta da oyunun ilk bölümde bunun sıkıntısını yine çektiler. İlk yarım saat oyun istenilen seviyede olmasa da ilk ciddi atakta golü bulmasını bildi sarı-kırmızılılar. Davinson yine her zamanki gibi mükemmel oynadı. Osimhen'in attığı ilk golde önemli katkı sağladı.
Zaten bu ikili son haftalarda sergilediği başarılı performans ile çok iyi oynamayan bu süreçte Galatasaray'ın aldığı galibiyetlerin baş mimarı oldu. Bu oyun anlayışında Morata, ilk golde asist yapıp penaltıdan golü de atması özgüvenini kazanması açısından çok önemliydi. Oyun momentumunu eline geçiren sarıkırmızılılar devre bitimine yakın buldukları iki golle maçın fişini ilk 45 dakikada çekmiş oldular.
Osimhen büyük oyuncu ve insan olarak mükemmel karakter. Takımın penaltıcısı olmasına rağmen hiç bencilliği yok. Onun için penaltıyı Morata'ya bırakıyor atsın diye. Bu alınan farklı galibiyetin ardından haftalar sonra oynanan en iyi futbol ve de seyircisini mutlu eden saha içi olumlu görüntüsü de çok daha önemli.
Hayatta her zaman iyiler ve iyi düşünenler kazanır. Nitekim ilk yarıda hat-trick yapabilirdi. Fakat arkadaşı gol atsın diye penaltı atışını ona bıraktı. İkinci yarı geç de olsa hattrick yapmış oldu. Yıldız oyuncuya bu davranışı çok ama çok yakıştı.
Tartışmasız Osimhen ve Sanchez bu ligin çok ama çok üstündeler ve de sanırım bu konu tartışmaya kapalı. Galatasaray en yakın takipçisi iki maçı eksik olsa da Fenerbahçe'ye 10 puan fark yapmış durumda ezeli rakibine bu galibiyetle şimdi siz düşünün mesajı vermiş oldu.
MUSTAFA ÇULCU – OZAN ERGÜN BAŞARILIYDI
Galatasaray önceki haftalardaki gibi önde baskı ve tempolu başladı. Topa daha çok sahip olmasına rağmen dikine ve çabuk gidemedi. Antalyaspor Streek'i sol bekte kullanıp beşli savunma yapıyor ileride Larsson ile gol arıyor.
İlk gole kadar Galatasaray'ın ne kanat bekleri ne de forvetleri ile bir tane ortası yoktu. Sanchez'in baskısı ile kaptığı top ve arka direkte kendini unutturan Osimhen ile golü buldu. Golden sonra Galatasaray daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. Sanchez ve golleriyle Osimhen sahanın en iyileri. Önünde derbi varken kart sınırındaki hattrick yapmış Osimhen'i 68'e kadar oyunda tutması riskti.
Antalyaspor gücü oranında elinden geleni yaptı. Galatasaray derbi öncesinde oyun ve farklı skorla özgüven ve moral buldu. Ozan Ergün fizik görüntüsü sakinliği ve özgüveni ile sahaya yakışıyor. İlk dakikalarda oyunu kontrol altına aldı, kararlılığı ile kendini kabul ettirdi.
Antalya'nın penaltı beklediği pozisyonda Sanchez ellerini arkada olabildiğince sakınmış ve küçülmüş devam kararı doğru. Safuri ile penaltı beklediği pozisyonda ise Frankowski'nin herhangi bir müdahalesi yok devam kararı doğru.
Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltıda OFR de 30 saniye seyretti yetti. Çünkü Safuri'nin sol kolu çok açık ve genişlemiş net penaltı. Karar doğru. Pozisyon içinde kalıp kendisine top çarpması hoş olmadı. Yer alma ve çevre kontrolünde daha dikkat olmalı. Barış Alper hakemi çok zorladı sarı görmeden maçı tamamlaması şansıydı.
Hakemin 80. dakikada Barış Alper ile yüz yüze konuştuğu anı tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Bu sezon maç alan genç jenerasyonun içinde iyi hakemlik kumaşına sahip Ozan Ergün başarılı maç yönetti. Deneyim kazandıkça daha iyi olacak.