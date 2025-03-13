Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 28. hafta maçında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk, kadroda değişime gidiyor. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i... GS SPOR HABERLERİ

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 14 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.