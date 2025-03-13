Okan Buruk değişime gitti! İşte Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı 11'i
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 28. hafta maçında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk, kadroda değişime gidiyor. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i... GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 14 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.
58. RANDEVU
Galatasaray ile Onvo Antalyaspor, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçta sarı-kırmızılılar 36, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 111 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.
GALATASARAY SON 17 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Onvo Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Onvo Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.
SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı Onvo Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, cuma günkü müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, sahasındaki maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Konuk ettiği 28 maçta iki takımın İstanbul'da yaptığı 28 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğinde yapılan 28 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Onvo Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı.
Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor ile yaptığı son 13 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.
LEMINA'YA KESİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Onvo Antalyaspor maçında Mario Lemina'yı kulübeye çekmesi bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...