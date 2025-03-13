GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Championship ekibi Sara'dan vazgeçmiyor! Premier Lig'e çıkmaları halinde...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gabriel Sara hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Sara, yeniden İngiltere'ye geri dönebilir. Championship ekiplerinden o takımın Sara'yı uzun zamandır takip ettiği ve Premier Lig'e çıkmaları halinde yıldız ismi kadroya katmayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2025- 06:40