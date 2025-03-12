Galatasaray'da Okan Buruk'un morali uzun süredir yaşanan sakatlıklar nedeniyle bozuktu. Tecrübeli hocaya sevindiren haber sağlık heyetinden geldi.
Galatasaray'da Okan Buruk'a o isimden sevindiren haber! Beşiktaş derbisinde...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk'un oyun planında çok önemli bir yere sahip olan yıldız isimden sevindiren haber geldi. Buruk'un özellikle Beşiktaş derbisinde oynamasını istediği oyuncu için sağlık heyeti olumlu geri dönüş yaptı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 12.03.2025- 10:22