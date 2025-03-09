Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılı kulübün X hesabı da takımın başında 100. lig maçına çıkan Okan Buruk hakkında flaş bir paylaşımda bulundu.
Kulüpten paylaşılan mesajda, "Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. galibiyet! Birlikte nice zaferlere Winner Okan Buruk!" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. galibiyet! 💪 Birlikte nice zaferlere Winner Okan Buruk! 💛❤️ pic.twitter.com/3CI4BdphcA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 9, 2025