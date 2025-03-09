Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı da takımın başında 100. lig maçına çıkan Okan Buruk hakkında flaş bir paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2025- 23:02 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025- 23:06