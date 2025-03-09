Galatasaray'da Günay Güvenç kırmızı kart gördü!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılarda yedekler arasında yer alan Günay Güvenç, ilk yarının bitiminin ardından hakem Yasin Kol'a yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gördü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2025- 21:52
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadelede ilk yarının son bulmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı ekibin yedek kalecisi Günay Güvenç'e hakem Yasin Kol itirazlarda bulunması sebebiyle kırmızı kart gösterdi.
Günay Güvenç karşılaşmanın geri kalanını tribünden takip etti.