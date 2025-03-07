Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına Antalya'da devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

İdman, iki grup halinde pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı savunma ve hücum uygulamalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.