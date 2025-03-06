GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen için yeniden İtalya iddiası! O ismin yerine düşünüyorlar
Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin transferde radarına giren Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'den de taliplerinin olduğu bilinen 26 yaşındaki yıldız için yeniden İtalya iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 06.03.2025- 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025- 09:43