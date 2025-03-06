GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen için yeniden İtalya iddiası! O ismin yerine düşünüyorlar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen için yeniden İtalya iddiası! O ismin yerine düşünüyorlar

Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden Avrupa devlerinin transferde radarına giren Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'den de taliplerinin olduğu bilinen 26 yaşındaki yıldız için yeniden İtalya iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2025- 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025- 09:43