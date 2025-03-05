GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezonun hamleleri doğrultusunda çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada ilk hedef kaleci transferi olacak. Fernando Muslera'nın bu sezonun ardından takımdan ayrılması beklenirken listenin ilk sırasına sürpriz bir isim yerleşti. Özellikle Fenerbahçe'nin kabusu olan kaleci için Galatasaray resmen devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.03.2025- 09:12