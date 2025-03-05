Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezonun hamleleri doğrultusunda çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada ilk hedef kaleci transferi olacak. Fernando Muslera'nın bu sezonun ardından takımdan ayrılması beklenirken listenin ilk sırasına sürpriz bir isim yerleşti. Özellikle Fenerbahçe'nin kabusu olan kaleci için Galatasaray resmen devreye girdi. İşte ayrıntılar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2025- 09:12









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Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında kaybedilen 2 puanın ardından gözler Alanyaspor ile oynanacak mücadeleye çevrildi.





Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte gelecek sezon için transfer çalışmaları için de star verildi.



