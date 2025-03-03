GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen atağı! Takas teklifi...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da takımı adına 2 gol kaydeden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgilli her geçen gün transfer söylentileri ortaya atılmaya devam ediyor. Yılıdız oyuncu için İngiliz ekibi Mancester United'ın ısrarını sürdüğü belirtilirken Kırmızı Şeytanlar'ın Napoli'ye takas teklifinde bulunacağı aktarıldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 03.03.2025- 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025- 11:15