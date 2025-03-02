GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Cihan Aydın'a tepki! İşte o anlar

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Cihan Aydın'a tepki! İşte o anlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçını cezası sebebiyle tribünden takip etti. Okan Buruk, maçın 6. dakikasında Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ın yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2025- 16:47