Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılılarda yardımcı teknik direktör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hocamızın burada olmaması bizi üzdü, düşündürdü ve çelişkiye düşürdü. İlk defa bir teknik adama açıklamalarından ceza verildi. Açıklamalarında cezalık bir şey yoktu, Tahkim'den dönmemesi bizi bir kez daha üzdü. Üzüntüleri bir kenara bırakacağız."

"Takım hazır, birkaç eksiğimiz var ve yakın gelecekte onlar da dönecek. Zorlu bir fikstürümüz vardı, büyük bölümünü atlattık. Daha sağlıklı çalışarak, daha dinlenmiş bir şekilde maçlara çıkacağız. Maçı kazanmak ve şampiyon olmak için hazırız."