Spor yazarları Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçını yorumladı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarken, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasını çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.02.2025- 08:49