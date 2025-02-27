Alvaro Morata Kasımpaşa maçında forma giyebilecek mi? İşte Galatasaray'da sakatlıkların son durumu

Galatasaray'a ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak katılan ve uyluk gerilmesi sebebiyle sarı-kırmızılı ekibin Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Alvaro Morata'nın Kasımpaşa maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu. İspanyol golcü hakkında son olarak önemli bir gelişme yaşandı. Öte yandan Galatasaray'ın diğer sakatlık problemi yaşayan futbolcularının da son durumu merak ediliyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2025- 12:20