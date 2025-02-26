Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın tamamlandı. Özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Beraberlikle biten derbi sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı. İşte Euro Club Index'e göre Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitirecek o takım... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2025- 14:28