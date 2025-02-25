İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürü! O maçlar şampiyonu belirleyecek

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide 0-0 berabere kaldı. Böylelikle iki takım arasındaki puan farkı 6'da kalmış oldu. Öte yandan iki ekibin taraftarları da hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin kalan fikstürünü merak ediyor. İşte ligde şampiyonu belirleyecek o maçlar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2025- 11:04