Galatasaray'da şok sakatlık!
Derbiyi durduran görüntü! İşte o anlar
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (24 Şubat)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 21:35
Derbiyi durduran görüntü! İşte o anlar Derbiyi durduran görüntü! İşte o anlar 21:21
G.Saray bir kez daha penaltı bekledi! Oğuz Aydın... G.Saray bir kez daha penaltı bekledi! Oğuz Aydın... 20:58
Derbide Osimhen-Mert Hakan gerilimi! Derbide Osimhen-Mert Hakan gerilimi! 20:54
G.Saray Osimhen'le penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray Osimhen'le penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:44
Derbide gergin anlar! Selamlaşmadılar Derbide gergin anlar! Selamlaşmadılar 20:38
Daha Eski
F.Bahçe'nin golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 20:21
Icardi RAMS Park'ta! Icardi RAMS Park'ta! 20:11
Derbi öncesi G.Saraylı taraftarlara 'uyarı' yazısı! Derbi öncesi G.Saraylı taraftarlara 'uyarı' yazısı! 20:01
Galatasaray'dan Barış’a plaket! Galatasaray'dan Barış’a plaket! 19:54
Sanchez ve Mourinho'dan dikkat çeken görüntü! Sanchez ve Mourinho'dan dikkat çeken görüntü! 19:46
Buruk: Provokasyonlara dikkat etmemiz gerekiyor Buruk: Provokasyonlara dikkat etmemiz gerekiyor 19:30