Derbi hazırlıklarını tamamlayan G.Saray'da imha planı hazırlandı. Beraberlikte 6 puanlık farkı koruyup ikili averajı da eline geçirecek olan sarı-kırmızılılar bununla yetinmek istemiyor ve tamamen galibiyete kenetlenmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk derbide en büyük kozlarının sakin olmak gerektiğini anlattı. Oyuncularından sakin ve sabırlı bir şekilde derbiye odaklanmalarını isteyen Buruk, galibiyetin geleceğini belirtti.

ORTAYA LEMİNA TAKVİYESİ

Oyuncularına geçen sezon RAMS Park'ta olduğu gibi tahriklere kapılmamaları gerektiğini belirten Buruk, taktiği de belirledi. Üçlü savunmadan vazgeçen başarılı çalıştırıcı, ligin ilk yarısında 3-1 kazandıkları derbide olduğu gibi sahaya 4-2-3-1 ile çıkacak. Orta alanı Lemina-Torreira- Sara üçlüsüyle güçlü tutacak olan Okan Buruk, Mertens'i ise kulübeye çekecek. Kalede ise tecrübesi nedeniyle yine Muslera eldivenleri giyecek.

EN GOLCÜ OSİMHEN

Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımına hayat vermeye devam ediyor. Süper Lig'de oynadığı 18 müsabakanın 10'unda gol sevinci yaşayan Victor Osimhen, bu maçlarda 14 gol attı ve sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu oldu. Nijeryalı yıldızı 10 golle Barış Alper takip ediyor.

MUSLERA'NIN 62. DERBİSİ

Galatasaray'daki son sezonunu geçirmeye hazırlanan 38 yaşındaki Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla derbiye çıkan isimlerden birisi oldu. Bugüne kadar tam 61 kez F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı mücadele eden Uruguaylı bugün, 62. maçına çıkacak. Geride kalan sürede 28 galibiyet sevinci yaşayan Nando, 15 beraberlik ve 18 yenilgi gördü.

10 FARKLI İSİM GOL ATTI

Sarı-kırmızılılarda bu sezon iç sahada oynanan 12 karşılaşmada 10 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. RAMS Park'ta 7 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen en skorer isim olurken diğer goller şu isimlerden geldi: "Batshuayi, Yunus Akgün, Barış Alper, İcardi, Sanchez, Mertens, Abdülkerim, Gabriel Sara ve Sallai."

HİÇ BOŞ GEÇMEDİ

Bu sezon hücumdaki etkinliği ile dikkat çeken G.Saray, oynadığı son 33 resmi maçta da gol attı. Son olarak 27 Ağustos 2024'te Young Boys ile oynanan eleme maçını boş geçen Cimbom, kalan tüm maçlarda fileleri buldu.

ÜÇ EKSİK BULUNUYOR

Zorlu F.Bahçe derbisi öncesinde G.Saray'da 3 önemli eksik bulunuyor. Sezonu kapatan İcardi'nin yanı sıra İsmail Jakobs ve Alvaro Morata da sakatlıkları nedeniyle bugünkü Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

REKOR GÜVENLİK

RAMS Park'ta bugün oynanacak olan derbide yaklaşık 7 bin polis görev yapacak. Bu sezonun en önemli derbisinde stat içi ve dışı, geliş ile gidişlerde güvenliği sağlamak için yaklaşık 7 bin polis görevlendirildi. Bu sayının Türkiye'deki bir maç için alınan en büyük güvenlik önlemi olduğu öğrenildi.

İCARDİ'DEN MORAL

Tedavi sürecini ülkesi Arjantin'de devam ettiren Mauro İcardi, sezonun en önemli maçı öncesinde soluğu İstanbul'da aldı. İlk olarak dün gerçekleştirilen antrenmana katılarak teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla buluşup moral veren İcardi, bugün akşam da tribündeki yerini alacak.

YENİLER HEYECANLI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Carlos Cuesta görev verilmesi halinde ilk kez derbide görev alacak. Sarı-kırmızılılarda ikinci dönemini geçiren Mario Lemina ise daha önce 1 kez Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

DERBİ CANAVARI

Son yıllarda Süper Lig'e ambargo koyan G.Saray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin de büyük bir önemi bulunuyor. Buruk hem son iki yılda şampiyonluk kupasını sarı-kırmızılı müzeye getirirken hem de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da büyük bir üstünlük kurdu. İki takıma karşı çıktığı 10 derbiden 7'sini kazanıp 1'inde berabere kalan Buruk 22 puan toplamayı başardı. Bugüne kadar Fenerbahçe ile 5 kez karşılaşan başarılı teknik adam 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLARI YENİYOR

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile çıktığı İstanbul derbilerinde 3 kez Portekizli teknik adamlarla karşı karşıya geldi. Jorge Jesus yönetimindeki F.Bahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Buruk, ikinci sezonunda da Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi ve 3'te 3 yaptı.

SADECE İKİ GOL YEDİ

Beşiktaş karşısında 4 maçı kazanıp sadece bir tanesinde sahadan puansız ayrılan Okan Buruk, derbilere adeta damgasını vurdu. F.Bahçe maçlarında 9 gol atıp sadece iki kez topu filelerinde gören sarı-kırmızılılar büyük bir üstünlük sağladı. Cimbom bugünkü derbide de rakibini yenmesi durumunda beşinci yıldıza yaklaşmış olacak. Beraberlik de G.Saray'ın işine yararken ilk maçın 3-1'lik sarı-kırmızılı üstünlükle sona erdiği düşünülürse ikili averajın da büyük bir önemi olacak.

ASLAN SON 10 MAÇTA ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbide G.Saray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, birisi hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, sarı-lacivertliler de 3 galibiyet aldı. İki mücadelede ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri