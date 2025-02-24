Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbinin VAR Hakemi Sloven Alen Borosak olarak açıklandı. Borosak'a AVAR'da ise Onur Özütoprak'ın eşlik edeceği belirtildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alen Borosak olarak açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 24.02.2025- 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025- 12:19