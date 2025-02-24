Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede iki ezeli rakip de galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray, iç sahada oynayacağı bu önemli karşılaşmayı kazanarak liderlik avantajını korumayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde derbiye sıkı bir şekilde hazırlanan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Sezonu Jose Mourinho yönetiminde şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında hata yapmadan zirve yarışında yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Kritik derbiyi kazanarak puan farkını kapatmayı hedefleyen Kanarya, deplasmanda galibiyet alarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor. Karşılaşma öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?