Galatasaray'ın yabancı hakem itirazı reddedildi!

Son dakika spor haberi: Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi ile ilgili yapmış olduğu hakem itirazı reddedildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 21:43 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025- 21:49