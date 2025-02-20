Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic'in atandığını duyurmuştu.
TFF'nin bu atamasının ardından Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
Sarı kırmızılı kulüp, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması sebebiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
💥 A Spor Muhabiri Emre Kaplan: Galatasaray, yabancı hakem atamasına dair yürütmeyi durdurma talebiyle Tahkim Kurulu'na başvurdu. pic.twitter.com/mJeN1MLScg— A Spor (@aspor) February 20, 2025