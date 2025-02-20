Futbol kamuoyunun merakla beklediği yabancı hakem kararı dün itibarıyla netleşti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin yabancı olacağını açıkladı. Başkan Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak" diye konuştu.

DÜNYA ÇAPINDA OLACAK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarımızla uzunca konuştuk. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız. Divan toplantılarından sonra Dursun Özbek beni aradı. Özel konuşmaları size mi anlatacağım. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var" bilgisini verdi.

HAKEM VINCIC OLACAK İDDİASI!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slovenya'dan Slavko Vincic görev alacak. Vincic, UEFA'nın elit hakemleri arasında bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda dün Juventus-PSV rövanşında görev alan Vincic'in 22 Şubat Cumartesi günü de ülkesinde Bravo Big Bang-Koper maçını yönetecek. Sloven hakem daha sonra İstanbul'a gelecek. Alternatif olarak da Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Macaristan'dan Szymon Marciniak yer alıyor.