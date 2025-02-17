Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi. İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık.

Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz.

Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız. Derbide çok fazla provokasyon olmadan maçı tamamlamak istiyoruz.