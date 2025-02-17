Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde moral kazanmayı hedefliyor. AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin izlerini silmek isteyen Cimbom, Rize deplasmanında üç puan arayacak. Ligde çıktığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, 60 puanla zirvede yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürerek beşinci yıldız hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Takımın yeni transferleri Mario Lemina, Przemysław Frankowski ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de yer alıp almayacağı ise büyük merak konusu. İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise son iki lig maçını kaybetti ve 27 puanla 12. sırada bulunuyor. Taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak isteyen Karadeniz ekibi, kötü gidişe son vererek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor lider Galatasaray'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda moral bulmak istiyor. Rövanş öncesi hem psikolojik üstünlük kazanmak hem de ligde namağlup serisini sürdürmek isteyen Cimbom, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak. Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Rizespor karşısında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Takıma yeni katılan Mario Lemina, Przemysław Frankowski ve Eren Elmalı'nın oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise ligde 27 puanla 12. sırada bulunuyor. Son iki maçında mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Haftanın kapanış maçında sahne alacak Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın muhtemel 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin süre alıp almayacağı merak edilirken, Teknik Direktör Okan Buruk'un tercih etmesi beklenilen isimler ise şöyle:

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mocsi, Hojer, Taha, P'Kolaou, Berkay, Ghezzal, Akintola, Mithat, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed, Osimhen

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Ali Sowe ile Victor Osimhen kozlarını paylaşacak. Bu sezon 22 lig maçında süre alan Sowe, 10 defa fileleri havalandırırken asist katkısında bulunamadı. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ise Galatasaray formasıyla 17 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, 4 golün de pasını verdi.

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde kadroya katılan, ancak Adana Demirspor maçı yarıda kaldığı için süre alamayan yeni transferlerin Rizespor maçında forma giymeleri bekleniyor. Transferin son günlerinde gelen Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor. Wolverhampton'dan transfer edilen Mario Lemina'nın ise oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da 4 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Jakobs, Yunus ve Morata ile sezonu kapatan Mauro Icardi Rize'ye götürülmedi.

CEZALI OYUNCULAR FORMA GİYEBİLECEK

Adana Demirspor maçında sarı kart cezası bulunan ve forma giyemeyen Muslera, Torreira, Abdulkerim ve Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durunda Rizespor karşısında süre alabilecek. Yarıda kalan mücadelede kart cezaları biten isimlerin, Rize deplasmasmanında ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor.

AHMED KUTUCU DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmak istemeyen Galatasaray'da Ahmed Kutucu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Çaykur Rizespor maçında kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan Kutucu, 25. haftada oynanacak kritik mücadele forma giyemeyecek.

3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Bu sezon beklenmedik golleri kalesinde gören Galatasaray, son 3 lig maçındaki istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Süper Lig'de son 3 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılar, Gaziantep FK ve Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesini bildi. Yarıda kalan Adana Demirspor maçında da kalesinde gol görmeyen Cimbom, Rizespor deplasmanında da aynı başarıyı sürdürmek istiyor.

İLHAN PALUT'TAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

İlhan Palut ile Okan Buruk, teknik direktör kariyerleri boyunca 6 kez karşı karşıya geldi. Buruk Galatasaray ve Başakşehir'i çalıştırırken, Palut ise Göztepe ve Konyaspor'da antrenörlük yapıyordu. İki teknik direktör arasında oynanılan bu karşılaşmalarda Okan Buruk 5 galibiyet alırken 1 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya gelen Rizespor ile Galatasaray 46. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 31'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de yeşil-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Cimbom 111 gol kaydederken, Rize temsilcisi ise 47 defa fileleri havalandırarak cevap verdi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

ALMANYA'DAN VAR HAKEMİ

Rizespor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer'a, AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.