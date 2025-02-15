Alvaro Morata'dan Galatasaraylıları üzen haber!
Galatasaray, AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maça hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedeflerken yeni transfer Alvaro Morata'dan üzen haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 15.02.2025- 13:09
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025- 13:35
Karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan Alvaro Morata'nın MR'ı çekildi. Cuma günü Türkiye'ye sabah saatlerinde dönen Galatasaray günü izinli geçirdi.