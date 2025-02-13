TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın halefi komşudan

Galatasaray, yaklaşık 14 yıldır kalesini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan efsane kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için son olarak flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yunan basını, Galatasaray'ın Muslera'nın ardından gündemine aldığı ismi açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2025- 00:06