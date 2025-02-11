Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KONUNUN AMACINI SAPTIRMAK SURETİYLE..."

"Adana Demirspor maçını tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirecek fazla bir şey yok. Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekir. Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım. Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, nasıl oynandığı, oyuncu performansı dışına taşırılmaya çalışılıyor. Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım, devamlı provakatif hareketler! Konunun amacını saptırmak suretiyle bambaşka yere taşınması, beni ve Galatasaray camiasını üzmektedir. Bu ülke marka değerine zarar veriyor. Bundan vazgeçmeliyiz! Bütün paydaşlara sesleniyorum, bu tavırlar Türk futboluna hizmet etmiyor ve geleceğini karartıyor. Bunu idrak edelim."

"TOPLUMUN HUZURA İHTİYACI VAR"

"Futbol sevdalısı Türk toplumunu bambaşka mecralara itecek şekilde yapılan yorumlar fayda getirmiyor. Yaşça futbol paydaşlarından daha büyük olduğumu düşünerek ve her şeyini bu memlekete borçlu olan bir kişi olarak, bir mesuliyet olarak görüyorum. Toplumun huzura ihtiyacı var. Herkes futbol sevdasını bambaşka yere taşıyacak bu tip hareketlerden vazgeçmesini istiyorum."

"GALATASARAY'I PROVOKE ETMEK İÇİN..."

"Adana Demirspor maçından sonra olanlara bakın! Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezerek, bambaşka yorumlar ve suçlamalarla, Galatasaray'ı provoke etmek amacıyla söylemlerde de bulundular. Geçmişte de bunlar yapıldı."

"ARTIK YETER"

"Türkiye'de huzur ve birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu dönemde, futbolun içine bu tip husumetleri sokacak söylemlerden kaçınmalıyız. Bütün paydaşlara sesleniyorum, artık yeter. Futbolun futbol gibi olması ve keyif vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ve bir ağabeyler, kardeşleri olarak şunu söylüyorum; artık bu tip tutumdan vazgeçelim! Bunun faydası yok, geçmiş yıllarda gördük. Sahada başarıyı yakalayan şampiyon oldu. Futbolu sportif amaçla yapan kişiler başarılı oldu."

"OLAYLAR AÇIĞA ÇIKARILMALIDIR"

Bambaşka olayları futbolun içerisine sokmanın hiçbir faydası yok. Herkesin söylediği gibi bizimde söylemlerimiz olabilir. O insanlar, şu, bu diyebiliriz ama bunlar geçmişte yapıldı ve fayda üretmedi. Denenmiş şeyleri deneyerek, farklı sonuçlar beklemeyelim. Provokasyona çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım. Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim. Olayı aydınlatacak, Türk toplumunun önünde yapılacak söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Olayların açıklığa kavuşması gerekiyor.

"TEK AMACIMIZ TÜRK SPORUNA HİZMETTİR"

Galatasaray, Türkiye'ye en iyi anlamda sportif hizmet veren kurum olarak anılacaktır. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Toplumu geren kişilerin ve olayların yanında Galatasaray olmayacaktır. İtidale ihtiyaç var. Tek amacımız Türk sporuna hizmet etmek.

MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil! Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum! Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli.

"UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL"

Galatasaray'ın Avrupa'da hedefi her zaman bellidir. İnşallah Play-Off'u geçerek, finale kadar gitmeyi arzu ediyoruz. Takımda eksikleri tamamladık. Başarıya endeksli Galatasaray var. Futbolcularıma ve teknik ekibime, taraftarıma güveniyorum. Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum.

"ORTAK AKLIN ÖNEMİ..."

Yönetim anlamında bir değişiklik düşünmüyorum. Galatasaray çok büyük camia ve hedefler çok büyük. Faaliyetler çok yoğun. Üç başkan vekili tespit ederken, görevlerini belirledik ve onlara söyledik. Galatasaray'da hiçbir zaman tek adam olmaz. Ortak aklın daha önemli olduğunu düşünüyoruz.

"DÜNYADA KONUŞULUR BİR TAKIM..."

Transfer döneminde, scout ve teknik kadro ile yaptığımız görüşmeler, yönetim ile değerlendirmeler sonucu nokta atışı transferler yaptık. Önümüzdeki maçlardan itibaren çok daha güçlü bir Galatasaray var artık. teknik kadro ve futbolculara başarılar diliyorum. Yönetimi teknik kadrodan gelen talepleri karşıladı. Oyuncularımızın bu seviyeye uygun olarak, teknik heyet önderliğinde bizi 25. şampiyonluğa taşıyacaklarına inanıyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Taraftardan aynı desteğin devamını istiyorum. Galatasaray'ı dünyada konuşulur bir takım haline getirmek için taraftarın desteği çok önemli.

"GALATASARAY'DAN KORKUYORLAR"

Galatasaray'ın bu kenetlenmiş halinin rakipleri korkuttuğunu düşünüyorum. Saha dışına taşınan bu çabaların, Galatasaray korkusundan olduğunu düşünüyorum.