Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Bu mücadele hazırlanan sarı-kırmızılılarda yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktılar.
Sarı-kırmızılı kulüpten Mario Lemina ve Carlos Cuesta için açıklamalar geldi.
📸 Yeni transferimiz Mario Lemina, takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı. #GSvADS pic.twitter.com/o5ticiYjFt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 7, 2025
📸 Yeni transferimiz Carlos Cuesta, takımla ilk antrenmanına çıktı. #GSvADS pic.twitter.com/45N37YZin2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 7, 2025