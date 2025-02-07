Galatasaray'da yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktı!

Galatasaray'da yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu mücadele hazırlanan sarı-kırmızılılarda yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktılar. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2025- 14:51