Galatasaray, Genk forması giyen Carlos Cuesta'yı transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar transfer için 8 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray, Genk forması giyen Carlos Cuesta'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı kırmızılılar transfer için 8 milyon euro ödeyecek.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.