Galatasaray, 2022-23 sezonunun devre arasında bonservisiyle kadrosuna kattığı ve yeni sezonda Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun ara transferde Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak gittiğini resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre: •⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. •⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur. •⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.