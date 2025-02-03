Lemina G.Saray'da!
Buruk'tan Nelsson ve Batshuayi sözleri!
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
1 dakikada bacak egzersizi
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Nelsson ve Batshuayi sözleri! Buruk'tan Nelsson ve Batshuayi sözleri! 19:37
G.Saray'da sıcak Batshuayi gelişmesi! G.Saray'da sıcak Batshuayi gelişmesi! 19:10
Beşiktaş o ismi AS Monaco'ya kiraladı! Beşiktaş o ismi AS Monaco'ya kiraladı! 18:44
Beşiktaş genç yıldızla yollarını ayırdı! Beşiktaş genç yıldızla yollarını ayırdı! 18:27
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 18:20
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 18:05
Daha Eski
Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgileri! Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgileri! 17:58
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:38
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 17:04
Dev maçın tarihi belli oldu! Dev maçın tarihi belli oldu! 16:31
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı 16:21
Gaziantep FK - Galatasaray maçı detayları Gaziantep FK - Galatasaray maçı detayları 14:51