Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı Nelsson ve Batshuayi hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Ogün Altıparmak, eski Fenerbahçeli futbolcu vefat etti. Fenerbahçeli yönetici Mehmet Dereli'nin de ölüm haberini aldık, Fenerbahçe camiası ve ailelelerine başsağlığı diliyorum.

Dün Metin Oktay'ın doğum günüydü, onu sevgi ve rahmetle anıyoruz. Galatasaray'a kazandırdıkları çok önemliydi."

BURUK'TAN MORATA'YA ÖVGÜ

"Kişisel olarak da karakter olarak da takımımıza çok katkı sağlayacak. O da bir Winner. Galatasaray ile eşleşecek özelliği Winner'lık. O da Galatasaray gibi bir kazanan!"

NELSSON VE BATSHAYI AÇIKLAMASI

Okan Buruk: "Gidenler, kalanlar, gidecekler... Zor dönem. Nelsson'un uzun süredir gitme isteği vardı. Son zamanlarda artmıştı isteği, bunu belirtti. Bugün içerisinde onunla ilgili gelişme olacak. Batshuayi ile ilgili de teklif geldi. Onunla ilgili görüşmeler var, o da kadroda yok. Sakatlarımız var. Barış'ın da adalesinde ağrısı vardı. Dün antrenmana çıkmadı. Kadroya aldık, 11'de yok ama oyun devamında düşüneceğiz. Diğer oyuncularımız, takımımız hazır. Kazanmak için hazırız. Aynı istekle burada olacağız." dedi.