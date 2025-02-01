Alvaro Morata Galatasaray'da

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Milan ile anlaşma sağladı.GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Milan'dan Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Habere göre; Galatasaray ile Milan, Morata transferi için kiralık anlaşmayı tamamladı. Anlaşmada 8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alacak ve satın alma opsiyonunun aktive edilmesi durumunda 1 yıllık da sözleşme uzatma opsiyonu bulunacak.

İki kulüp arasındaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 32 yaşındaki golcü sağlık kontrolleri ve imza için pazar günü 14.00'te İstanbul'a gelecek.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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