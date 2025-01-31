UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax müsabakasına kadar ikişer kez sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez, bu karşılaşmaya sınırda çıktı. Nijeryalı santrfor Osimhen 38, Uruguaylı orta saha Torreira 53, Kolombiyalı stoper Sanchez ise 79. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.