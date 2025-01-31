TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Ajax'a 2-1 kaybetti. Böylelikle Cimbom son 16 turu için play-off oynayacak. Öte yandan sarı kırmızılılarda, Ajax maçının ardından flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan o isimle yolların ayrılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 31.01.2025- 09:27