İkinci yarı 60. dakikadan sonra her iki takım orta sahaları çok çabuk geçmeye başladı. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı; sahada da net olarak görünen fiziksel durum... Sarı-kırmızılılar fiziksel olarak iyi değil, bunun en önemli nedeni takımdaki çoğu oyuncuya çok fazla yük binmesi... Mertens başta olmak üzere Okan Buruk'un rotasyonu iyi yapamıyor ve bu da yalnız fiziksel düşüşü değil forma rekabetini de takım içinde olumsuz yönde etkiledi...