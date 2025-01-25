Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sahasında oynadığı mücadeleye hızlı başlayan Okan Buruk'un öğrencileri Nijeryalı yıldızı ile penaltı kazandı. Victor Osimhen, Tümosan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ ile ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye giden maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışı için topun başına geçen Osimhen, topu filelerle buluşturdu.
İşte o pozisyon...
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.